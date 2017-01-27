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В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключа

Общество
27 января, 3:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
При входе в соцсеть человек вставляет накопитель в USB-разъем, подтвердив таким образом, что он является владельцем аккаунта
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© Сергей Коньков/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Новая функция появилась в социальной сети Facebook, ее пользователи смогут получать доступ к своим учетным записям с помощью физического накопителя, выполняющего роль электронного ключа. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг.

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Как указал специалист по защите информации в компании Facebook Брэд Хилл, пользователь теперь может "зарегистрировать физический ключ безопасности к учетной записи". При входе в соцсеть человек вставляет накопитель в USB-разъем, подтвердив таким образом, что он является владельцем аккаунта.

В заявлении отмечается, что использование данной функции быстрее по сравнению с иными методами защиты учетной записи, а также имеет и ряд иных преимуществ, пользователю не приходится помнить код безопасности и самостоятельно вводить его, а значит его не могут узнать обманным путем мошенники. Электронный ключ может применяться и для активации иных аккаунтов, в том числе в сервисах Google или Dropbox.

Накопители для этих целей в Facebook рекомендуют приобретать, в частности, в компании YubiKey. Новая функция, как отмечается в заявлении, работает пока не со всеми браузерами и мобильными устройствами, поэтому представители Facebook советуют использовать ее в сочетании с каким-либо иным методом для обеспечения безопасности учетной записи.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.

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