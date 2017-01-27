"Ведомости": в России к 2022 году появится единая электронная база преступлений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Единая федеральная база данных о зарегистрированных преступлениях появится в РФ к 2022 году. Ее задачей станет обеспечение независимого мониторинга деятельности правоохранительных органов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на начальника управления правовой статистики Генпрокуратуры Олега Инсарова.

Создание базы предусмотрено федеральной целевой программой (ФЦП) "Создание и внедрение государственной автоматизированной системы правовой статистики" (ГАС ПС), с которой ознакомилась газета. По ее информации, ФЦП рассчитана на 2018-2022 годы, предварительная оценка бюджета составляет от 9,3 млрд до 11 млрд рублей. На данном этапе она находится на согласовании в правительстве.

"Речь идет о появлении в правоохранительных органах (СКР, МВД, МЧС, ФСБ, ФТС, ФСИН) автоматизированных рабочих мест, позволяющих быстро и корректно вводить статистику в общую базу. Предполагается, что сервис будет предусматривать возможность для каждого гражданина подать заявление о преступлении в электронном виде, получить его номер и отслеживать ход дела в режиме онлайн", - отмечает издание.

До сих пор система учета базируется на устаревших технологиях: на дела заводятся бумажные карточки, которые должны заполняться от руки.

"Это должны делать следователи, чего на деле практически никогда не происходит, в результате внесенная в официальные базы данных информация достаточно условна и к тому же легко поддается манипуляциям - заявления граждан под разными предлогами отказываются регистрировать, дела снимают с учета, меняют квалификацию, а раскрытые дела, наоборот, приумножают", - пояснил газете Инсаров.

Разработка новой электронной системы учеты была заказана Генпрокуратурой в 2012 году. Пилотная эксплуатация системы проводится с 2013 году в шести регионах, в 2015 году к ним присоединился еще 21 регион.