Социальный центр адаптации бездомных в Москве назовут в честь доктора Лизы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Память об известном филантропе, враче и общественном деятеле Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза, увековечат в названии крупнейшего столичного центра социальной помощи бездомным. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэрии Москвы.

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"После гибели Доктора Лизы в авиакатастрофе над Черным морем коллектив и руководство центра "Люблино" обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение ее именем. Предложение было поддержано. Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц одобрила новое название для центра помощи бездомным", - отмечается в сообщении.

Елизавета Глинка многие годы тесно сотрудничала с центром социальной адаптации (ЦСА) "Люблино" для лиц без определенного места жительства и занятий. Он находится в ведении городского департамента труда и социальной защиты. В этом учреждении бездомным помогают восстановить документы, если они были утрачены, найти работу и вернуться к нормальной жизни.

На московских улицах также работает мобильная служба помощи бездомным гражданам "Социальный патруль". Ее сотрудники занимаются выявлением бездомных, помогают им обрести ночлег, организуют питание.

Елизавета Петровна Глинка (1962 - 2016) - общественный деятель и специалист в области паллиативной медицины. В 2007 году она основала международную общественную организацию "Справедливая помощь", которая предоставляет материальную поддержку и врачебную помощь больным, бездомным. Последние несколько лет она помогала вывозить детей из зон военных конфликтов, в том числе для лечения в России. 25 декабря 2016 года Доктор Лиза трагически погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, унесшей жизни 92 человек. Глинка сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц.

В честь Елизаветы Глинки, внесшей большой вклад в развитие благотворительности в России, назван также военный детский клинический санаторий в Евпатории.