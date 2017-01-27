В подмосковных колониях откроют производство пластиковых окон и бумажных полотенец

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заключенные подмосковных исправительных колоний будут заняты на производстве пластиковых окон и бумажных полотенец. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Московской области, в 2017-2018 годах запланировано открытие производственных участков по выпуску оконных конструкций из ПВХ и алюминия, а также по производству бумажных полотенец.
В налаживании нового производства в колонии-поселении № 2 (Зеленоград) и исправительной колонии № 6 (Коломна) помогут власти Подмосковья - правительство области планирует выделить 5 млн рублей для закупки двух полуавтоматических линий и монтажа оборудования.
В ближайшее время УФСИН планирует запустить в колониях-поселениях в Зеленограде и Электростали производство макарон, что позволит обеспечить внутренние потребности учреждений ФСИН в Московской области и Москве. Во взаимодействии с ФГУП "Калужское" ФСИН РФ планируется также строительство теплиц на базе колонии-поселения в Электростали и расширение ассортимента изготовляемых в колониях хлебобулочных изделий.
Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день более 85% выпускаемой заключенными в Подмосковье продукции - швейные изделия, около 5% приходится на металлообработку, 10% - прочая продукция и услуги. Освоен выпуск 46 новых видов продукции на сумму более 10 млн рублей.
Для развития производства в конце 2016 года УФСИН заключило соглашение о взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Московской области.