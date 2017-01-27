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Проведение переписи населения в 2020 году обойдется Росстату в 50 млрд рублей

Общество
27 января, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Как пояснил глава службы, минимальная зарплата переписчика составит 16,2 тыс. рублей
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более 50 млрд рублей потребуется Росстату на проведение всероссийской переписи населения в 2020 году, при этом минимальная зарплата переписчика составит 16,2 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росстата Александр Суринов.

Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. До этого подобное событие проходило в 2010 году, в переписи приняло участие около 142 млн человек.

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"По предварительным оценкам, потребуется чуть больше 50 млрд рублей, это бюджет на семь лет, и это почти в три раза больше сметы переписи 2010 года. При этом зарплата переписчика тоже выросла в три раза", - сказал Суринов.

По словам главы ведомства, самое главное при подготовке сметы - установить уровень оплаты труда переписного персонала не ниже, чем он был в 2016 году на сельхозпереписи, а также в 2014 году во время переписи населения Крыма.

"Минимальная ставка за работу переписчика - это 16,2 тысячи рублей в месяц, и для многих регионов это очень достойная зарплата", - сказал Суринов. Он добавил, что переписчики - самая массовая категория персонала, задействованная при переписи. В 2010 году на Всероссийской переписи населения работали более 400 тыс. переписчиков. Средняя нагрузка работы - одна из самых высоких в мире - составляла 440 человек на переписчика.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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