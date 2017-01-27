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Десантник вытащил из ледяной воды инвалида вместе с коляской

Общество
27 января, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Ефрейтор Олег Мамот заметил падение человека в воду случайно, катаясь по берегу на велосипеде, сообщили в пресс-службе Южного военного округа
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Десантник на Ставрополье вытащил из ледяной воды канала инвалида вместе с коляской. Об этом говорится в сообщении Южного военного округа, поступившем в пятницу в ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе, инвалид-колясочник не удержался на скользком мосту и упал в сбросной канал.

"Увидев падение человека с ограниченными возможностями, ефрейтор Олег Мамот снял с себя верхнюю одежду и прыгнул в воду, температура которой была не более 5 градусов по Цельсию. Вытащить пострадавшего на берег ему помогли рыбаки", - рассказали в округе.

Укутав инвалида в теплую одежду, военный пошел в воду искать коляску. Ее удалось достать с помощью прибывших на место спасателей.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время ефрейтор находится в отпуске и заметил инцидент случайно, катаясь по берегу на велосипеде.

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