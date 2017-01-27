Десантник вытащил из ледяной воды инвалида вместе с коляской

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Десантник на Ставрополье вытащил из ледяной воды канала инвалида вместе с коляской. Об этом говорится в сообщении Южного военного округа, поступившем в пятницу в ТАСС.
Как уточнили в пресс-службе, инвалид-колясочник не удержался на скользком мосту и упал в сбросной канал.
"Увидев падение человека с ограниченными возможностями, ефрейтор Олег Мамот снял с себя верхнюю одежду и прыгнул в воду, температура которой была не более 5 градусов по Цельсию. Вытащить пострадавшего на берег ему помогли рыбаки", - рассказали в округе.
Укутав инвалида в теплую одежду, военный пошел в воду искать коляску. Ее удалось достать с помощью прибывших на место спасателей.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время ефрейтор находится в отпуске и заметил инцидент случайно, катаясь по берегу на велосипеде.