Фонд "Справедливая помощь" отправил 14 детей из ДНР на лечение в Россию

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ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Первая в этом году группа детей в возрасте от трех месяцев до 17 лет отправилась в пятницу из провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на лечение в Россию. Об этом сообщила представитель донецкого отделения международной общественной организации "Справедливая помощь" Татьяна Светличная.
"Это первая группа детей из Донецкой народной республики, которую мы отправляем в этом году. Есть планы на дальнейшую работу. Следующий список готовится", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей. Светличная уточнила, что сначала 14 детей прибудут в Ростов-на-Дону, откуда самолетом МЧС отправятся в Москву.
Основателем организации "Справедливая помощь" была Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. За период конфликта в Донбассе она отправила на лечение в Россию почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР. Жизнь Глинки трагически оборвалась 25 декабря 2016 года. Самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, разбился в районе Сочи. Экипаж и все пассажиры, среди которых была Доктор Лиза, в общей сложности 92 человека, погибли.