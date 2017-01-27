Минобрнауки увеличит на четверть число бюджетных мест для историков в 2018 году

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест на исторических факультетах на 25%.
Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева на совещании деканов вузов РФ в Российской академии наук.
"В этом году мест для историков, я считаю, мало. Но в 2018 году ситуация меняется, и коллегия Минобрнауки приняла решение, что объем контрольных цифр приема увеличится на четверть", - сказала Васильева.
Ранее на XVI съезде партии "Единая Россия" глава Минобрнауки сообщила, что в этом году на каждые 100 выпускников школ в рамках приемной кампании 2017 года предусмотрено 57 бюджетных мест в вузах. В целом объем контрольных цифр приема в этом году составляет 575 тысяч.