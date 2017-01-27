Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.
Решение подготовить и внести законопроект было принято группой депутатов и членов Совета Федерации после того, как летом были декриминализированы побои, нанесенные чужим людям.
В принятом тогда законе за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась уголовная ответственность. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье - уголовным преступлением.
По мнению авторов принятого в пятницу закона, он восстанавливает "баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести" и возвращает логику, "когда за одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех независимо от того, кто это деяние совершил".