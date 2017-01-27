Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Решение подготовить и внести законопроект было принято группой депутатов и членов Совета Федерации после того, как летом были декриминализированы побои, нанесенные чужим людям.

В принятом тогда законе за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась уголовная ответственность. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье - уголовным преступлением.

По мнению авторов принятого в пятницу закона, он восстанавливает "баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести" и возвращает логику, "когда за одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех независимо от того, кто это деяние совершил".

Что считается побоями Под побоями в статье 116 УК понимаются "действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью", то есть речь идет о ссадинах, синяках.

Если в случае насильственных действий все-таки был причинен легкий вред здоровью, то это уже уголовное преступление и другая статья 115 УК.

При систематическом нанесении побоев, причиняющих физические или психические страдания, — статья 117 УК РФ "Истязание" с максимальным наказанием в виде лишения свободы до трех лет. А в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо в отношении беременной женщины — от трех до семи лет.