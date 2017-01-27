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Московское метро опровергло информацию о планах по закрытию станций в часы пик

Общество
27 января, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Вестибюли станций могут быть закрыты на вход при возникновении чрезвычайных ситуаций и других случаев, угрожающих жизни и здоровью пассажиров
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© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский метрополитен опроверг информацию ряда СМИ о планируемом закрытии станций в часы пик, которое позволило бы избежать давки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"В сообщении одного из средств массовой информации о планируемом закрытии станций московского метро в часы пик и при ремонтных работах на эскалаторах содержится ряд недостоверных фактов. В Московском метрополитене действительно был разработан и утвержден регламент закрытия вестибюлей станций. Однако при "ремонтных работах на эскалаторах", как это сказано в сообщении, станции закрываться не будут", - сказал собеседник агентства.

В сообщении СМИ также говорится, что ограничения планируется вводить в часы пик. "Эта информации не соответствует действительности. Вестибюли станций могут быть закрыты на вход при возникновении чрезвычайных ситуаций и других случаев, угрожающих жизни и здоровью пассажиров. Работа с обращениями граждан ведется в Московском метрополитене на постоянной основе: как через единую службу "одного окна", так и посредством электронной почты и социальных сетей", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что московское метро планирует закрывать станции в час пик и при ремонте эскалаторов, чтобы избежать давки. Как утверждают СМИ, такое решение было принято после многочисленных жалоб пассажиров.

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