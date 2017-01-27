Глава комиссии Общественной палаты Цветков обещает помочь священнослужителям войти в ОНК

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков обещает священнослужителям помочь войти в состав Общественных наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
"Мы очень заинтересованы во вхождении священнослужителей в Общественные наблюдательные комиссии. Если вдруг возникают вопросы, что нет организаций, которые могут вас выдвинуть, обращайтесь, и мы рабочем порядке с вами будем эти вопросы решать", - сказал Цветков в ходе церковно-общественного форума "Рождественские чтения".
В соответствии с действующим законодательством, религиозные организации не имеют права выдвигать кандидатов в ОНК.