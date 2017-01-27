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Минобрнауки РФ: внебюджетные средства компенсируют сокращение дотаций на исследования

Общество
27 января, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Сокращение господдержки в ведомстве объясняют необходимостью привести финансирование ФЦП в соответствие с бюджетом
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Рост внебюджетных инвестиций сможет компенсировать предложенное Минобрнауки РФ сокращение государственных средств на проведение прикладных исследований и экспериментальных разработок. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе Министерства образования и науки РФ.

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"В части поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок прирост внебюджетных инвестиций способен более чем компенсировать сокращение бюджетных средств в 2017 году. Рост внебюджета только за 2014-2015 составил около 50 млрд руб. Нет направлений, по которым финансирование будет приостановлено", - сообщили ТАСС в Минобрнауки.

Ведомство отмечает рост абсолютных объемов затрат на исследования и разработки в России из внебюджетных источников. В 2013 году эти инвестиции составили 1,06%, в 2014 году - 1,09%, а в 2015 году- 1,13% от ВВП.

Кроме того, в Минобрнауки подчеркнули, что по сравнению с 2016 годом бюджет на госпрограмму "Развитие науки и технологий" на 2017-2019 года суммарно увеличен на 35,8 млрд рублей. Так, в 2017 году он составит 150,8 млрд рублей против 142,4 млрд рублей годом ранее, в 2018 году достигнет 154,9 млрд рублей, а в 2019 году 157,4 млрд.

Ранее Минобрнауки предложило внести изменения в ФЦП "Исследования разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", проект которых 24 января был опубликован на сайте официальной информации regulation.gov.ru. Проект документа предусматривает сокращение расходов на развитие научно-технологического комплекса на 25 млрд рублей, при этом на научные исследования планируется выделить из бюджета на 19 млрд рублей меньше, чем было предусмотрено ранее.

Сокращение государственной поддержки Минобрнауки объясняет необходимостью привести финансирование ФЦП в соответствие с бюджетом.

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