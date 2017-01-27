Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Год науки и образования Великобритании и РФ. Видеотрансляция пресс-конференции в ТАСС

Общество
27 января, 14:34 UTC+3
Организаторы перекрестного года науки Россия - Великобритания рассказывают о центральных мероприятиях программы
Поделиться
Материал из 1 страницы

 

О программе мероприятий Года образования и науки Великобритании и России 2017 рассказывают специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов, директор Института космических исследований РАН Лев Зелёный, генеральный директор Британского Совета сэр Кирон Деван, главный научный сотрудник МИД Великобритании Робин Граймс, директор лондонского Музея науки Иан Блэтчфорд и директор Британского Совета в России Майкл Берд. Они представляют центральные события программы, а также подводят итоги прошедшего Года языка и литературы Великобритании и России 2016.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
21
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Владимир Легойда: соцсети как нож — можно "нарезать хлеб", а можно ранить человека
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
2
Зигмар Габриэль готовится занять пост министра иностранных дел ФРГ
3
МиГ-35 станет единственным легким истребителем ВКС России
4
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
5
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
Темы дня
Реклама