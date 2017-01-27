Год науки и образования Великобритании и РФ. Видеотрансляция пресс-конференции в ТАСС

Time: Горбачев предложил ООН принять резолюцию против ядерной войныМеждународная панорама 27 января, 14:52
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О программе мероприятий Года образования и науки Великобритании и России 2017 рассказывают специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов, директор Института космических исследований РАН Лев Зелёный, генеральный директор Британского Совета сэр Кирон Деван, главный научный сотрудник МИД Великобритании Робин Граймс, директор лондонского Музея науки Иан Блэтчфорд и директор Британского Совета в России Майкл Берд. Они представляют центральные события программы, а также подводят итоги прошедшего Года языка и литературы Великобритании и России 2016.