Минтруд прорабатывает вопрос о продлении программы маткапитала после 2018 года

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин подтвердил, что ведомство прорабатывает вопрос о продлении программы материнского капитала после 2018 года. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.
"Мы работаем над этим вопросом", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность продления программы маткапитала после 2018 года, когда истекает срок ее действия.
Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило использовать средства матапитала на ежемесячное погашение ипотечного кредита на время декретного отпуска родителя. Эту инициативу поддержал Максим Топилин, заявив, что он видит рациональное зерно в этой инициативе.