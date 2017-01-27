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Минтруд прорабатывает вопрос о продлении программы маткапитала после 2018 года

Общество
27 января, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Срок программы маткапитала истекает после 2018 года
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин подтвердил, что ведомство прорабатывает вопрос о продлении программы материнского капитала после 2018 года. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"Мы работаем над этим вопросом", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность продления программы маткапитала после 2018 года, когда истекает срок ее действия.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило использовать средства матапитала на ежемесячное погашение ипотечного кредита на время декретного отпуска родителя. Эту инициативу поддержал Максим Топилин, заявив, что он видит рациональное зерно в этой инициативе.

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