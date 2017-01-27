Роспотребнадзор не обнаружил червей в новогодних подарках в Иркутске

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области не обнаружило червей в подарках, распространенных перед Новым годом по линии соцзащиты в Иркутске. Проверка была начата после сообщений местных СМИ и единичных жалоб по этому поводу, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Отраженная в жалобах информация не подтвердилась, наши специалисты не обнаружили в конфетах ни червей, ни плесени", - сказала руководитель пресс-службы управления Светлана Каурова.

Она уточнила, что на исследование был взят товар у индивидуального предпринимателя, формировавшего подарки по заказу соцзащиты. Теперь специалистам предстоит проверить также юридическое лицо, поставлявшее конфеты.

Как сообщал ранее ТАСС, управление Роспотребнадзора по Иркутской области начало проверку в связи с жалобами на качество новогодних подарков, распространенных по линии соцзащиты населения. В одном из них якобы были обнаружены червивые конфеты.

Региональные власти обещали тогда провести служебную проверку по этому поводу. Жалобщикам были вручены новые новогодние сладости. По данным местных властей, в результате конкурсных процедур на средства регионального бюджета в этом году было закуплено 17620 подарков. На сэкономленные по итогам конкурса деньги был приобретён зефир в шоколадной глазури. Его в качестве дополнения раздали вместе с основным новогодним подарком. Всего в Иркутской области детям из малообеспеченных семей было приобретено более 98 тысяч новогодних наборов.

Иркутские власти также сами обратились в полицию в связи попыткой неизвестных передать губернатору региона Сергею Левченко пакет с новогодним подарком с червями. По данным пресс-службы губернатора, прозрачный пакет с конфетами и червями был доставлен тремя гражданами анонимно. Областные власти посчитали, что речь идет о спланированной провокации, направленной на дискредитацию властей, и обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Результаты этой проверки пока неизвестны.