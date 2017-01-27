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Голодец призвала внедрять в образование мультидисциплинарный подход

Общество
27 января, 14:15 UTC+3 СОЧИ 27, января. /ТАСС
Вице-премьер отметила, что без мультидисциплинарности невозможно развивать образование
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СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Специальные образовательные программы для развития у детей способностей на стыке совершенно разных дисциплин нужно разработать в России. Такое мнение высказала в пятницу вице-премьер Ольга Голодец во время своего выступления на первой всероссийской конференции "Путь к успеху" в Сочи.

"Сегодня без мультидисциплинарности невозможно дальше развивать образование. Если, как мне кажется, и происходят сегодня открытия, это открытия на стыке совершенно разных дисциплин. К сожалению, у наших учащихся и высших учебных заведений, и школ этого мультидисциплинарного подхода вообще нет. Нужно думать о специальных программах, которые сопровождают ребенка всю жизнь, начиная с программ дошкольного образования", - сказала Голодец.

По ее мнению, современные учащиеся вузов не имеют представлений об эргономике и дизайне и не способны к взаимодействию при создании инновационных разработок с учащимися по другим дисциплинам.

Как отметила вице-премьер, каждая страна обладает в той или иной мере "какими-то преимуществами, которые нужно превращать в свою капитализацию". "Я имею в виду, что мы с точки зрения музыкального образования, культуры - абсолютные лидеры. Мы должны те традиционные ценности, которые у нас есть, суметь трансформировать в условиях новых технологий и сделать доступными большему числу детей", - подчеркнула она.

По ее словам, сейчас в музыкальной школе обучается каждый шестой ребенок, но образование в таких школах не всегда приводит к развитию у ребенка музыкальной культуры. "Наша задача - сделать очень качественные курсы. Сделать их четкими и понятными и попытаться педагогически уложить с точки зрения образовательного времени курс, который дает ребенку хороший качественный базовый навык в том, в чем мы сильны с точки зрения культуры и образования", - сказала вице-премьер.

Первая всероссийская конференция "Путь к успеху" в Сочи посвящена поддержке одаренных детей и молодежи в контексте стратегии научно-технологического развития страны. На конференцию приехали более 300 участников из разных регионов страны, среди которых представители образовательных учреждений, вузов, научно-исследовательских центров, компаний и корпораций, институтов развития и фондов из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга, Владивостока.

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Голодец, Ольга Юрьевна
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