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Суд отказался принять иск к Смольному по поводу передачи Исаакия РПЦ

Общество
27 января, 14:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС
Причины отказа судебной инстанции пока не ясны, поскольку постановление суда еще недоступно
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© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался принять к производству административный иск к Комитету имущественных отношений (КИО) городского правительства, в котором оспаривается решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

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"Суд отказался принять иск к производству", - сказала Лебедева, уточнив, что причины отказа не ясны, так как постановление суда пока недоступно. Ранее она не исключила, что иск может быть направлен по подсудности в Смольнинский районный суд, на территории которого находится Комитет имущественных отношений.

Иск был подан на прошлой неделе противниками передачи Исаакиевского собора РПЦ, в качестве третьих лиц в иске указаны Комитет по культуре Смольного, Русская православная церковь и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые теперь проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек.

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