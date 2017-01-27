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РПЦ: в Совфеде неверно интерпретировали предложение патриарха о банках для бедных

Общество
27 января, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Журналистам разъяснили, что патриарх указал на недопустимость взимания неоправданно высоких процентов при предоставлении микрокредитов населению
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. В Совете Федерации неверно интерпретировали предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что банки для бедных должны помогать малоимущим гражданам России. Об этом говорится в сообщении Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

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Выступая накануне Госдуме, патриарх Кирилл, говоря о сложной ситуации вокруг микрофинансоных организаций, предложил подумать о создании в России "банков для бедных - без сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей". По его словам, в этом вопросе Россия могла бы использовать опыт Индии. В свою очередь зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова сказала ТАСС, что "было бы неправильно грубо делить людей на бедных и богатых, для борьбы с бедность нужно использовать другие методы". По ее мнению, для улучшения качества жизни россиян следует укреплять экономику, создавать новые рабочие места и повышать зарплату.

"В своем выступлении в Государственной думе Святейший Патриарх Кирилл указал на недопустимость взимания неоправданно высоких процентов при предоставлении микрокредитов", - приводятся в сообщении РПЦ слова заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Церковь беспокоит, что именно наиболее нуждающиеся люди, которые берут микрозаймы "до зарплаты", а также семьи людей, находящихся в наркотической или алкогольной зависимости, вынуждены выплачивать проценты, порой сопоставимые с общей суммой долга, пояснил он.

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"Банки для бедных", как сказал патриарх Кирилл, призваны предоставлять бедным людям займы под разумные проценты. "Никакого деления людей на богатых и бедных Святейший Патриарх, вопреки сказанному сенатором Е. Перминовой, не предлагал. Просто у богатого человека нет необходимости брать заем 10 тыс. рублей на месяц под 600-800%, что сейчас предлагают ростовщики. Поэтому государство должно защитить бедных, финансово безграмотных людей от таких явлений, в том числе путем создания банковских продуктов, ориентированных на людей с маленьким достатком", - подчеркнул Кипшидзе.

"Обращаем внимание членов Совета Федерации на данную социальную проблему, которая требует безотлагательного законодательного решения", - заключил представитель Русской православной церкви.

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