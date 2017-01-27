Глава комитета ГД предлагает пожизненно лишать прав за непропуск машины скорой

Стадион "Фишт" в Сочи готов на 99% к проведению первого матчаСпорт 27 января, 16:10
Футбольные клубы с октября 2010 года потратили на трансферы $22,67 млрдСпорт 27 января, 16:09
Саночница Иванова заняла шестое место в спринте на чемпионате мираСпорт 27 января, 16:06
Жители Псковской области поблагодарили МРСК Северо-Запада за помощь в тушении пожараНовости партнеров 27 января, 16:05
Команда "Формулы-1" "Манор" признана банкротом и не примет участия в новом сезонеСпорт 27 января, 16:03
"Капричос" в Пушкинском и концерты в Исаакие: чем заняться в выходныеКультура 27 января, 16:00
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФНовости Урала 27 января, 15:53
Всемирный банк обвинили в "неэкологичном" кредитованииСоциальная ответственность 27 января, 15:46
Расходы на трансферы в футболе благодаря Китаю достигли в 2016 году рекордных $4,8 млрдСпорт 27 января, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предлагает пожизненно лишать водительских прав за непредоставление преимущества в проезде машинам экстренных служб (скорой помощи, пожарной и полиции).
"За те нарушения, которые потенциально могли повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан и наступление общественно опасных последствий, я предлагаю применять более жесткие меры наказания. В частности, по проезду спецтехники, оборудованной спецсигналами. Если не пропускают такую машину, должны быть более жесткие меры: лишение прав на 3, 5, 10 лет и пожизненное как вариант", - заявил Пискарев, отвечая на вопрос ТАСС по итогам совещания по организации парламентских слушаний "Проблемы безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты".
При этом он сослался на резонансный случай на Камчатке, когда отказ предоставить преимущество в проезде машины скорой помощи обернулся смертью 21-летнего пациента. "Когда такой деятель, как на Камчатке, не пропускает машину скорой, то действующие сейчас меры наказания (штраф в 500 рублей) оказываются неэффективными… Они не помогают воспитать нормального участника дорожного движения", - считает глава комитета.
Кроме того, Пискарев предлагает ужесточить порядок выдачи водительских прав и их возврата после лишения.