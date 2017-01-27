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Глава комитета ГД предлагает пожизненно лишать прав за непропуск машины скорой

Общество
27 января, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Депутат сослался на резонансный случай на Камчатке, когда отказ предоставить преимущество в проезде машины скорой помощи обернулся смертью 21-летнего пациента
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предлагает пожизненно лишать водительских прав за непредоставление преимущества в проезде машинам экстренных служб (скорой помощи, пожарной и полиции).

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"За те нарушения, которые потенциально могли повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья граждан и наступление общественно опасных последствий, я предлагаю применять более жесткие меры наказания. В частности, по проезду спецтехники, оборудованной спецсигналами. Если не пропускают такую машину, должны быть более жесткие меры: лишение прав на 3, 5, 10 лет и пожизненное как вариант", - заявил Пискарев, отвечая на вопрос ТАСС по итогам совещания по организации парламентских слушаний "Проблемы безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты".

При этом он сослался на резонансный случай на Камчатке, когда отказ предоставить преимущество в проезде машины скорой помощи обернулся смертью 21-летнего пациента. "Когда такой деятель, как на Камчатке, не пропускает машину скорой, то действующие сейчас меры наказания (штраф в 500 рублей) оказываются неэффективными… Они не помогают воспитать нормального участника дорожного движения", - считает глава комитета.

Кроме того, Пискарев предлагает ужесточить порядок выдачи водительских прав и их возврата после лишения.

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