Собянин поблагодарил сотрудника ДПС, спасшего женщину из тонувшей машины

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил сотрудника ДПС и автомобилистов, спасших женщину из упавшей в результате ДТП в Москву-реку машины.

"Горжусь поступком полицейского Алексея Коняева и автомобилистов, спасших женщину из тонущей машины. Люди с большим сердцем. Спасибо", - написал мэр в своем микроблоге в сети Twitter.

Горжусь поступком полицейского Алексея Коняева и автомобилистов, спасших женщину из тонущей машины. Люди с большим сердцем. Спасибо! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 января 2017 г.

Вечером 26 января на Ростовской набережной столкнулись автомобили Subaru и Land Rover, от удара Subaru пробил ограждение и упал в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС приняли меры к спасению водителя и вызвали экстренные службы.

Ранее в пресс-центре МВД РФ сообщили, что руководство министерства готовит представление о награждении капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины из упавшего в реку автомобиля. В МВД рассказали, что сотрудник ДПС Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю женщину из салона. Спасенная женщина была передана сотрудникам скорой помощи, автоинспектор с общим переохлаждением и обморожением обеих кистей рук госпитализирован.