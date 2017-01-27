Около 93% россиян не имели проблем из-за своей национальности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 93% россиян не сталкивались с проблемами из-за своей национальности, ситуация в среднем по стране благоприятная. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"В среднем по стране ситуация в целом благоприятная. 93% населения говорят о том, что они не сталкивались с проблемами из-за своей национальности или вероисповедания", - сказал Баринов на заседании комитета Госдумы по делам национальностей.

Он уточнил, что такие данные были получены в результате работы системы социологического мониторинга межнациональных отношений, которая была создана в ФАДН.