Совет ЕР поддержал ужесточение наказания за перекрытие проезда скорым

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" по улучшению законодательства поддержал в четверг законопроект депутата Александра Сидякина об ужесточении ответственности за перекрытие проезда машинам оперативных служб.

"Проблема непропуска скорой помощи, других служб - очень серьезная задача, которую нужно оперативно решать. Мы рассмотрели данный законопроект, и по нему совет проголосовал единогласно, потому что это та задача, которая должна быть решена как можно оперативнее", - сказал сегодня журналистам возглавляющий один из советов Антон Гетта.

По его словам, данный законопроект будет внесен в Госдуму уже в пятницу.

За последние недели в России произошел ряд инцидентов с участием машин "скорой". Так, 10 января бригада медиков в Петропавловске-Камчатском потеряла десять минут, поскольку ей не уступал дорогу водитель легковой машины. Молодой человек, к которому ехала "скорая", умер, ему был 21 год.

Депутат Сидякин разработал законопроект, увеличивающий вдвое - до 1 тысячи рублей - штраф за отказ уступить дорогу машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Кроме того, он предлагает квалифицировать как преступление подобные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, а также если они были совершены в состоянии алкогольного опьянения.