Совет ЕР поддержал ужесточение наказания за перекрытие проезда скорым

Стадион "Фишт" в Сочи готов на 99% к проведению первого матчаСпорт 27 января, 16:10
Футбольные клубы с октября 2010 года потратили на трансферы $22,67 млрдСпорт 27 января, 16:09
Саночница Иванова заняла шестое место в спринте на чемпионате мираСпорт 27 января, 16:06
Жители Псковской области поблагодарили МРСК Северо-Запада за помощь в тушении пожараНовости партнеров 27 января, 16:05
Команда "Формулы-1" "Манор" признана банкротом и не примет участия в новом сезонеСпорт 27 января, 16:03
"Капричос" в Пушкинском и концерты в Исаакие: чем заняться в выходныеКультура 27 января, 16:00
Музейный проект об истории района Уралмаш признан одним из лучших в РФНовости Урала 27 января, 15:53
Всемирный банк обвинили в "неэкологичном" кредитованииСоциальная ответственность 27 января, 15:46
Расходы на трансферы в футболе благодаря Китаю достигли в 2016 году рекордных $4,8 млрдСпорт 27 января, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" по улучшению законодательства поддержал в четверг законопроект депутата Александра Сидякина об ужесточении ответственности за перекрытие проезда машинам оперативных служб.
"Проблема непропуска скорой помощи, других служб - очень серьезная задача, которую нужно оперативно решать. Мы рассмотрели данный законопроект, и по нему совет проголосовал единогласно, потому что это та задача, которая должна быть решена как можно оперативнее", - сказал сегодня журналистам возглавляющий один из советов Антон Гетта.
По его словам, данный законопроект будет внесен в Госдуму уже в пятницу.
За последние недели в России произошел ряд инцидентов с участием машин "скорой". Так, 10 января бригада медиков в Петропавловске-Камчатском потеряла десять минут, поскольку ей не уступал дорогу водитель легковой машины. Молодой человек, к которому ехала "скорая", умер, ему был 21 год.
Депутат Сидякин разработал законопроект, увеличивающий вдвое - до 1 тысячи рублей - штраф за отказ уступить дорогу машине скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Кроме того, он предлагает квалифицировать как преступление подобные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, а также если они были совершены в состоянии алкогольного опьянения.