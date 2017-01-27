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Противники передачи Исаакия РПЦ обжалуют отказ в принятии иска к Смольному

Общество
27 января, 15:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС
Борис Вишневский уверен в незаконности решения суда, отказавшего в принятии иска к производству
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) обжалуют вынесенный 27 января судом отказ в принятии к производству административного иска к властям Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил один из инициаторов иска, депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

"Мы обжалуем это постановление в Санкт-Петербургском городском суде, оно является абсолютно незаконным, это попытка решения судьей единолично вопросов, которые должны решаться в состязательном процессе", - сказал Вишневский. По закону жалоба может быть подана в течение 15 дней.

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Ранее 27 января Василеостровский районный суд Петербурга отказался принять к производству иск к Комитету имущественных отношений (КИО) Смольного из-за отсутствия формального решения городских властей о передаче здания. "Оспариваемым распоряжением КИО не принято решение о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации, а утвержденный данным распоряжением план мероприятий не подменяет и не может подменять собой решения о передаче", - отмечается в определении суда. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"В распоряжении КИО утверждается план мероприятий, рассчитанный на два с лишним года, целью этого является передача собора. То, что говорит суд, - это казуистика, это должно рассматриваться в судебном процессе - чем является это распоряжение и в чем его смысл", - отметил депутат по поводу решения суда. Коллективный иск был подан на прошлой неделе, в качестве третьих лиц в нем указаны Комитет по культуре Смольного, Русская православная церковь и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем вновь проводятся православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. чел. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов.

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