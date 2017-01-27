Полиция Москвы наградит мужчину, который помог полицейскому в спасении девушки из реки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Руководство столичной полиции наградит мужчину, который вместе с полицейским спас девушку, упавшую в результате ДТП в Москву-реку. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ Александр Князев, им оказался 44-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов, проживающий в Москве.

"Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов выступил с инициативой наградить гражданина, оказавшего активное содействие и помощь полиции при спасении девушки на Москве-реке", - сказал он.

Вечером 26 января в центре Москвы столкнулись два автомобиля, один из которых от удара пробил ограждение и упал в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС приняли меры к спасению водителя.

Как сообщили ранее в пресс-центре МВД РФ, руководство министерства готовит представление о награждении капитана полиции Алексея Коняева за спасение женщины из упавшего в реку автомобиля. В МВД рассказали, что сотрудник ДПС Коняев прыгнул в ледяную воду, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонувшей иномарки и вытащил 34-летнюю женщину из салона. Спасенная женщина была передана сотрудникам скорой помощи, автоинспектор с общим переохлаждением и обморожением обеих кистей рук госпитализирован.