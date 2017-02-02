Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"

День сурка — это традиционный американский праздник, который ежегодно отмечают 2 февраля. В этот день принято наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению предсказывать, скоро ли наступит весна.

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Но после того, как в 1993 году в США вышла комедия "День сурка" с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл, это выражение приобрело другое значение — так называют состояние, когда каждый день похож на вчерашний, жить скучно, и вас не покидает ощущение застоя. В фильме персонаж Мюррея, журналист Фил Коннорс, попадает в некую временную петлю: 3 февраля для него просто не наступает, и 2 февраля повторяется снова и снова, во всех подробностях. Поначалу герой впадает в отчаянье, а затем решает соблазнить свою молодую коллегу. И поскольку за один бесконечно повторяющийся день он успевает узнать обо всех ее вкусах и желаниях, в конце концов они просыпаются в одной постели — и для персонажа Билла Мюррея наконец наступает завтра.

Можно поспорить о том, такое уж большое это несчастье — иметь возможность бесконечно переживать один и тот же день и исправить за это время все свои ошибки. Но в нашем обществе на "день сурка" принято жаловаться. Психологи Наталья Варская, Александр Державин и Михаил Хорс рассказали ТАСС, кто виноват и что делать, если вы чувствуете себя, как Фил Коннорс.

? Любое однообразие — это плохо? Вовсе нет. Некоторые люди чувствуют себя комфортно именно тогда, когда все идет по привычной колее. Они могут искренне не желать никаких перемен, в том числе положительных. А вот другие люди не переносят однообразия. ? Почему мы попадаем в "день сурка"? Александр Державин считает, что застой в жизни возникает, когда мы застреваем в "зоне комфорта". Стабильная работа и уютный дом — это прекрасно. Но чтобы развиваться, надо пробовать новое. Иначе думает Наталья Варская: по ее словам, "день сурка" может случиться лишь у того, кто не нашел себя в жизни. И это не зависит ни от погоды, ни от работы. "Все дело в нашем внутреннем состоянии, — говорит Варская. — У счастливого человека "дня сурка" нет". ? Почему многие люди чувствуют себя несчастными из-за застоя, но ничего не могут с этим сделать? Александр Державин категоричен: по его словам, никаких "не могу" не бывает. Только "не хочу". "Человек же не в тюрьме и не на необитаемом острове, — говорит Державин. — От него никто не спрятал возможность менять свою жизнь". Наталья Варская добавляет: часто людям просто лень. "Люди хотят волшебную палочку, чтобы все изменилось мгновенно, — считает она. — А трудиться над переменами нужно самому. Для многих жалобы — это способ существования. Но человек так устроен: если ему по-настоящему плохо, то он начинает работать над изменениями". Но не все эксперты с этим согласны. Михаил Хорс, например, считает, что у людей часто просто нет внутренних ресурсов для перемен. ? Куда уходят эти ресурсы и как их сберечь? Наши внутренние силы расходуются на негативные переживания: страхи, тревогу, стыд. "Чем больше у нас отрицательных эмоций, тем больше уходит энергии, которую мы могли бы потратить на что-то другое", — объясняет Михаил Хорс. Часто люди допускают ошибку: пытаются наполнить себя за счет положительных впечатлений. Это помогает, но ненадолго. Гораздо важнее "залатать дыры", то есть перестать тратить силы на негатив. ? И как же в современном мире можно не тратить силы на негатив? Причина большинства наших отрицательных эмоций не в событиях и ситуациях (разумеется, если речь не идет о по-настоящему трагичных случаях, например тяжелой болезни или гибели близкого человека). "Большинство людей считают: я сейчас раздражен, потому что меня подрезали в пробке. Нет. Вас подрезали, но вы раздражены не из-за этого, а из-за убеждения, что с вами не должны так себя вести, — объясняет Михаил Хорс. — Если вы думаете, что знаете, как должны поступать другие люди, вас всегда будет расстраивать их "плохое" поведение. Но такова реальность: среди нас есть хамы, и иногда граждане подрезают друг друга в пробках. И эту реальность надо принять". ? Итак, я оказался в "дне сурка" и хочу выбраться. С чего мне начать? Для начала попытайтесь не ругать себя за то, что вы оказались в застое. Очень часто слишком много ресурсов уходит на упреки в собственный адрес. Как только вы простите себя за то, что не можете выбраться из "дня сурка", у вас появятся силы для небольших изменений. Пусть эти изменения будут совсем незначительными: доберитесь до работы непривычным путем, выпейте чай вместо кофе, поменяйте занавески в комнате… Одна женщина, например, стала садиться в автомобиль через пассажирское кресло (затем перелезая в кресло водителя). Эти бессмысленные, на первый взгляд, мелочи помогут вам выбраться из рутины. "Надо сказать себе: "Я не могу изменить что-то большое, а маленькое — могу". Постепенно у вас появится навык менять, — говорит Михаил Хорс. И этот навык поможет прийти к серьезным изменениям".

Бэлла Волкова