Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"

Общество
2 февраля, 10:00 UTC+3
Психологи рассказали ТАСС, где взять силы, чтобы выбраться из рутины, и всегда ли застой в жизни — это плохо
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Филиппов/ТАСС

День сурка — это традиционный американский праздник, который ежегодно отмечают 2 февраля. В этот день принято наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению предсказывать, скоро ли наступит весна.

YouTube/Что посмотреть?

Но после того, как в 1993 году в США вышла комедия "День сурка" с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл, это выражение приобрело другое значение — так называют состояние, когда каждый день похож на вчерашний, жить скучно, и вас не покидает ощущение застоя. В фильме персонаж Мюррея, журналист Фил Коннорс, попадает в некую временную петлю: 3 февраля для него просто не наступает, и 2 февраля повторяется снова и снова, во всех подробностях. Поначалу герой впадает в отчаянье, а затем решает соблазнить свою молодую коллегу. И поскольку за один бесконечно повторяющийся день он успевает узнать обо всех ее вкусах и желаниях, в конце концов они просыпаются в одной постели — и для персонажа Билла Мюррея наконец наступает завтра.

Можно поспорить о том, такое уж большое это несчастье — иметь возможность бесконечно переживать один и тот же день и исправить за это время все свои ошибки. Но в нашем обществе на "день сурка"  принято жаловаться. Психологи Наталья Варская, Александр Державин и Михаил Хорс рассказали ТАСС, кто виноват и что делать, если вы чувствуете себя, как Фил Коннорс.    

?
Любое однообразие — это плохо?

Вовсе нет. Некоторые люди чувствуют себя комфортно именно тогда, когда все идет по привычной колее. Они могут искренне не желать никаких перемен, в том числе положительных. А вот другие люди не переносят однообразия. 

?
Почему мы попадаем в "день сурка"?

Александр Державин считает, что застой в жизни возникает, когда мы застреваем в "зоне комфорта". Стабильная работа и уютный дом — это прекрасно. Но чтобы развиваться, надо пробовать новое. Иначе думает Наталья Варская: по ее словам, "день сурка" может случиться лишь у того, кто не нашел себя в жизни. И это не зависит ни от погоды, ни от работы. "Все дело в нашем внутреннем состоянии, — говорит Варская. — У счастливого человека "дня сурка" нет".

?
Почему многие люди чувствуют себя несчастными из-за застоя, но ничего не могут с этим сделать?

Александр Державин категоричен: по его словам, никаких "не могу" не бывает. Только "не хочу". "Человек же не в тюрьме и не на необитаемом острове, — говорит Державин. — От него никто не спрятал возможность менять свою жизнь". Наталья Варская добавляет: часто людям просто лень. "Люди хотят волшебную палочку, чтобы все изменилось мгновенно, — считает она. — А трудиться над переменами нужно самому. Для многих жалобы — это способ существования. Но человек так устроен: если ему по-настоящему плохо, то он начинает работать над изменениями". Но не все эксперты с этим согласны. Михаил Хорс, например, считает, что у людей часто просто нет внутренних ресурсов для перемен. 

?
Куда уходят эти ресурсы и как их сберечь?

Наши внутренние силы расходуются на негативные переживания: страхи, тревогу, стыд. "Чем больше у нас отрицательных эмоций, тем больше уходит энергии, которую мы могли бы потратить на что-то другое", — объясняет Михаил Хорс. Часто люди допускают ошибку: пытаются наполнить себя за счет положительных впечатлений. Это помогает, но ненадолго. Гораздо важнее "залатать дыры", то есть перестать тратить силы на негатив.  

?
И как же в современном мире можно не тратить силы на негатив?

Причина большинства наших отрицательных эмоций не в событиях и ситуациях (разумеется, если речь не идет о по-настоящему трагичных случаях, например тяжелой болезни или гибели близкого человека).

"Большинство людей считают: я сейчас раздражен, потому что меня подрезали в пробке. Нет. Вас подрезали, но вы раздражены не из-за этого, а из-за убеждения, что с вами не должны так себя вести, — объясняет Михаил Хорс. — Если вы думаете, что знаете, как должны поступать другие люди, вас всегда будет расстраивать их "плохое" поведение. Но такова реальность: среди нас есть хамы, и иногда граждане подрезают друг друга в пробках. И эту реальность надо принять".  

?
Итак, я оказался в "дне сурка" и хочу выбраться. С чего мне начать?

Для начала попытайтесь не ругать себя за то, что вы оказались в застое. Очень часто слишком много ресурсов уходит на упреки в собственный адрес. Как только вы простите себя за то, что не можете выбраться из "дня сурка", у вас появятся силы для небольших изменений.

Пусть эти изменения будут совсем незначительными: доберитесь до работы непривычным путем, выпейте чай вместо кофе, поменяйте занавески в комнате… Одна женщина, например, стала садиться в автомобиль через пассажирское кресло (затем перелезая в кресло водителя). Эти бессмысленные, на первый взгляд, мелочи помогут вам выбраться из рутины. "Надо сказать себе: "Я не могу изменить что-то большое, а маленькое — могу". Постепенно у вас появится навык менять, — говорит Михаил Хорс. И этот навык поможет прийти к серьезным изменениям".  

Бэлла Волкова 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
2
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
3
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
4
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
5
СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТО
6
Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результат
7
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
Темы дня
Реклама