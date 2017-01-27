Генпрокуратура проверит соблюдение ФСИН норм об общественном контроле в местах изоляции

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России начала проверку Федеральной службы исполнения наказаний России по исполнению норм об общественном контроле в местах лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Он отметил, что проверка организована по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 8 декабря 2016 год.
Прокуроры дадут "оценку взаимодействию органов исполнения наказаний с членами общественных наблюдательных комиссий", отметил представитель Генпрокуратуры.
"Прокурорам предписано установить, имеют ли место факты воспрепятствования деятельности членов общественных наблюдательных комиссий по реализации своих полномочий со стороны должностных лиц уголовно-исполнительной системы (УИС). Также будет установлено, какие меры принимаются администрацией пенитенциарных учреждений и руководством территориальных органов УИС по вскрытым общественными формированиями нарушениям прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу, и отбывающих наказание в виде лишения свободы", - добавил Александр Куренной.