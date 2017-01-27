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Генпрокуратура проверит соблюдение ФСИН норм об общественном контроле в местах изоляции

Общество
27 января, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Проверка организована по поручению президента РФ. Прокуроры установят, препятствуют ли сотрудники уголовно-исполнительной системы деятельности членов общественных наблюдательных комиссий
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России начала проверку Федеральной службы исполнения наказаний России по исполнению норм об общественном контроле в местах лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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Он отметил, что проверка организована по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 8 декабря 2016 год.

Прокуроры дадут "оценку взаимодействию органов исполнения наказаний с членами общественных наблюдательных комиссий", отметил представитель Генпрокуратуры.

"Прокурорам предписано установить, имеют ли место факты воспрепятствования деятельности членов общественных наблюдательных комиссий по реализации своих полномочий со стороны должностных лиц уголовно-исполнительной системы (УИС). Также будет установлено, какие меры принимаются администрацией пенитенциарных учреждений и руководством территориальных органов УИС по вскрытым общественными формированиями нарушениям прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу, и отбывающих наказание в виде лишения свободы", - добавил Александр Куренной.

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