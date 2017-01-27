Второй региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Дагестане в конце февраля

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia пройдет в Дагестане с 26 по 28 февраля текущего года. Об этом было заявлено в пятницу на совещании рабочей группы по реализации движения WorldSkills Russia на территории республики, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня под руководством первого заместителя председателя правительства республики Анатолия Карибова состоялось совещание рабочей группы по реализации движения WorldSkills Russia на территории Дагестана. На совещании обсуждены организационные вопросы, связанные с проведением 2-го Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Дагестане, который пройдет с 26 по 28 февраля этого года во Дворце молодежи и спорта им А. Алиева в Каспийске", - сказал собеседник агентства, отметив, что торжественное открытие мероприятия запланировано на 27 февраля.

По его словам, первый вице-премьер республики Анатолий Карибов, в частности, на совещании уделил основное внимание консолидации представителей республиканских министерств и ведомств.

Движение Worldskills важно для молодежи

"Реализация движения Worldskills Russia в Дагестане очень важна для молодежи республики и популяризации рабочих профессий. Сегодня данное движение развивается стремительными темпами. За его реализацией наблюдают президент нашей страны Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Важно, что для развития движения "Молодые профессионалы" в республике объединилось несколько ведомств", - привели слова Карибова в пресс-службе.

"Мы уже имеем положительный опыт проведения этого чемпионата и видим результат этой работы. Многие участники соревнований уже устроились на постоянную работу и получают достойную заработную плату", - сказал Карибов.

Как отметил собеседник ТАСС, первый заместитель министра труда и социального развития Дагестана Мусалан Тахманов, в свою очередь, сообщил, что в этом году соревнования пройдут по 23 компетенциям, а количество участников чемпионата составит свыше 100 человек.

"Участников соревнований по каждой компетенции будет оценивать экспертное жюри, сформированное из числа преподавателей среднеобразовательных организаций, а также независимые эксперты от организаций и предприятий республики", - уточнил Тахманов.

Как сообщили в пресс-службе, на чемпионат приглашены федеральные национальные эксперты по компетенциям "Графический дизайн", "Сухое строительство и штукатурные работы" и "Медицинский и социальный уход", разработаны и согласованы с Союзом "Ворлдскиллс Россия" проекты основной программы мероприятий, деловой программы, программы торжественных церемоний открытия и закрытия, а также медиаплан освещения регионального чемпионата.

"В рамках профориентационной деятельности и в целях популяризации рабочих профессий среди школьников республики планируется организовать посещение чемпионата свыше 5 тыс. школьниками", - добавил Тахманов.

JuniorSkills в Дагестане

Кроме того, как сообщили ТАСС директор Республиканского молодежного центра занятости "Успех" Минтруда региона, секретарь рабочей группы по реализации движения WorldSkills в Дагестане Заур Омаров, в рамках чемпионата WorldSkills планируется презентовать движение JuniorSkills.

"Это движение детского технопарка. На базе ... детского технопарка мы должны провести отдельное движение. На федеральном уровне этим занимается Агентство стратегических инициатив и Министерство образования РФ, в республике координатором определен Минобрнауки Дагестана", - пояснил Омаров.

Первый чемпионат WorldSkills в Дагестане

Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел с 28 по 29 апреля 2016 года. Два дня 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по следующим компетенциям: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин, графический дизайн, web-дизайн, дизайн одежды, кондитерское дело, дошкольное воспитание, кирпичная кладка, облицовка плиткой, сухое строительство и штукатурные работы, электромонтажные работы, выпечка дагестанских чуду. По всем компетенциям были подготовлены 14 экспертов, в качестве которых выступили преподаватели различных образовательных учреждений республики.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.