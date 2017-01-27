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Ставрополье рассматривается в качестве площадки для проведения окружного этапа WorldSkills

Общество
27 января, 19:24 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 27, января. /ТАСС
Для развития движения в крае создан региональный координационный центр
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СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Ставропольский край может стать площадкой для проведения окружного этапа WorldSkills Russia, сообщила журналистам заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина.

"Мы общались с представителями Министерства РФ по делам Северного Кавказа, которые рассматривают вопрос о создании на нашей базе (в Ставропольском крае - прим. ТАСС) окружного этапа чемпионата WorldSkills Russia. Это говорит о том, что у нас есть серьезно подготовленные центры", - сказала она.

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Для развития движения WorldSkills в крае создан региональный координационный центр. "Это новое направление, в которое трудно входить - тут совершенно иные подходы, это не олимпиада профессионального мастерства, а поиск талантливых, уникальных детей, которые умеют делать что-то руками. Мы входим в эту систему очень активно, в прошлом году мы проводили региональный чемпионат по шести компетенциям, а в 2017 году будем проводить по 19 компетенциям", - отметила Кувалдина.

В 2016 году представители Ставропольского края, победители регионального чемпионата, приняли участие в финале WorldSkillsRussia. По данным краевого правительства, ставропольчане стали победителями в компетенциях "Изготовление прототипов" и "Флористика".

Чемпионат - проект международного некоммерческого движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Впервые соревнования WorldSkills прошли в Мадриде в 1947 году. Россия присоединилась к движению в 2012 году.

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