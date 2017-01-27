Ставрополье рассматривается в качестве площадки для проведения окружного этапа WorldSkills

Свирин: президиум Федерации гребного спорта России состоится 4 февраляСпорт 27 января, 20:42
ФГСР готова оказать помощь гребцу Федоровцеву в разбирательстве с его допинг-пробамиСпорт 27 января, 20:37
СМИ: Клинтон получила на выборах более 800 тысяч нелегальных голосовМеждународная панорама 27 января, 20:30
AP: президенты США и Мексики провели часовой телефонный разговорМеждународная панорама 27 января, 20:30
Фигурист Фернандес хотел бы приехать в Россию на Кубок конфедераций по футболуСпорт 27 января, 20:23
ЕОК гарантировали ОКР безопасность участников Юношеского олимпийского фестиваля в ТурцииСпорт 27 января, 20:02
Беспокойство на Си-стрит: отставки и структура Госдепа СШАМеждународная панорама 27 января, 20:00
Футболисты ЦСКА Акинфеев, Тошич и Натхо в ближайшие дни будут тренироваться индивидуальноСпорт 27 января, 19:59
Фанаты ХК "Спартак" в игре с "Северсталью" вывесили баннеры, призывающие ответить за сезонСпорт 27 января, 19:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Ставропольский край может стать площадкой для проведения окружного этапа WorldSkills Russia, сообщила журналистам заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина.
"Мы общались с представителями Министерства РФ по делам Северного Кавказа, которые рассматривают вопрос о создании на нашей базе (в Ставропольском крае - прим. ТАСС) окружного этапа чемпионата WorldSkills Russia. Это говорит о том, что у нас есть серьезно подготовленные центры", - сказала она.
Для развития движения WorldSkills в крае создан региональный координационный центр. "Это новое направление, в которое трудно входить - тут совершенно иные подходы, это не олимпиада профессионального мастерства, а поиск талантливых, уникальных детей, которые умеют делать что-то руками. Мы входим в эту систему очень активно, в прошлом году мы проводили региональный чемпионат по шести компетенциям, а в 2017 году будем проводить по 19 компетенциям", - отметила Кувалдина.
В 2016 году представители Ставропольского края, победители регионального чемпионата, приняли участие в финале WorldSkillsRussia. По данным краевого правительства, ставропольчане стали победителями в компетенциях "Изготовление прототипов" и "Флористика".
Чемпионат - проект международного некоммерческого движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Впервые соревнования WorldSkills прошли в Мадриде в 1947 году. Россия присоединилась к движению в 2012 году.