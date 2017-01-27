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Кузнецова: граждане защищены от побоев действующим законодательством

Общество
27 января, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Детский омбудсмен призвала уйти от обсуждения побоев, а говорить о принципе построения законов
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что граждане защищены от побоев действующим законодательством.

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"Побои недопустимы, все насильственные действия квалифицируются по иным статьям (Уголовного кодекса), их порядка пятидесяти. Поэтому семьи защищены существующими нормами закона", - сказала она в эфире телеканала "Россия", комментируя принятие Думой в третьем чтении законопроекта о декриминализации побоев.

Детский омбудсмен отметила, что в ее адрес поступают обращения от российских граждан, живущих за рубежом, жалующихся "на посягательство на единство и целостность семьи".

Кузнецова призвала уйти "от обсуждения побоев, шлепков", а говорить о принципе построения законов. "Самое главное, что сейчас (есть) понимание что принцип построения (законов), разрушающий семьи, не допустим", - считает она.

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Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

Госдума приняла закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Согласно уголовной статье, при повторном нанесении побоев преступнику будет грозить штраф до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев. При этом авторы обращают внимание на то, что в законе речь идет именно о действиях, причинивших физическую боль, но не нанесших вреда здоровью, например в виде синяков, ссадин. В случаях причинения вреда здоровью виновник понесет уголовную ответственность.

Между тем, как полагают разработчики закона, и административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев, достаточно строгая: штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

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