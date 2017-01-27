Кузнецова: граждане защищены от побоев действующим законодательством

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что граждане защищены от побоев действующим законодательством.

"Побои недопустимы, все насильственные действия квалифицируются по иным статьям (Уголовного кодекса), их порядка пятидесяти. Поэтому семьи защищены существующими нормами закона", - сказала она в эфире телеканала "Россия", комментируя принятие Думой в третьем чтении законопроекта о декриминализации побоев.

Детский омбудсмен отметила, что в ее адрес поступают обращения от российских граждан, живущих за рубежом, жалующихся "на посягательство на единство и целостность семьи".

Кузнецова призвала уйти "от обсуждения побоев, шлепков", а говорить о принципе построения законов. "Самое главное, что сейчас (есть) понимание что принцип построения (законов), разрушающий семьи, не допустим", - считает она.

Госдума приняла закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Согласно уголовной статье, при повторном нанесении побоев преступнику будет грозить штраф до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев. При этом авторы обращают внимание на то, что в законе речь идет именно о действиях, причинивших физическую боль, но не нанесших вреда здоровью, например в виде синяков, ссадин. В случаях причинения вреда здоровью виновник понесет уголовную ответственность.

Между тем, как полагают разработчики закона, и административная ответственность, предусмотренная за первичное совершение побоев, достаточно строгая: штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.