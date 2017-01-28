Китайцы встречают Новый год по лунному календарю

ПЕКИН, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Миллионы китайцев в самой Поднебесной, на Тайване, в Гонконге и Макао, а также по всему миру встречают 28 января самый любимый праздник, который называется Чуньцзе - праздник Весны. Где бы ни жили представители самой многочисленной на земле нации, свой традиционный новый год они отмечают одинаково: богатым застольем, символизирующим благосостояние семьи и сплочение рода. 2017 год, в лунном календаре - год Петуха. Птица эта боевая, задорная и семейственная.

Поздравления Си Цзиньпина

Накануне праздника председатель КНР Си Цзиньпин призвал соотечественников любить свою семью и друзей, демонстрировать высокие моральные качества, упорно трудиться на благо родины.

"Китайский народ всегда ценил любовь и высокую мораль", - сказал глава государства на торжественном приеме в пекинском Доме народных собраний, где присутствовало все высшее руководство страны.

"Независимо от того, насколько вы заняты по работе, не забывайте своих близких, друзей и любимых", - призвал председатель КНР. В любви, продолжил он, "нельзя быть лицемерным, самолюбивым и жестоким".

Си Цзиньпин напомнил, что Петух, согласно поверьям, своим радостным криком предвещает счастливое будущее. Он также сказал, что экономический рост в Китае остается одним из самых высоких в мире, жизнь народа непрерывно улучшается, однако при этом "следует засучить рукава" и продолжать упорно трудиться. Китайский народ "не только имеет великие мечты, но и демонстрирует дух упорной работы для их осуществления", подчеркнул Си Цзиньпин.

Праздничный стол

На китайском столе 28 января обязательно должна быть рыба, которая по созвучию воспринимается как символ достатка ("юй" в китайском языке означает и "рыба", и "избыток"). Также издавна принято лепить всей семьей пельмени. Пельмень своей формой напоминает серебряный слиток, лепить их сообща как бы значит "вместе делать деньги". Есть и другие кулинарные приметы, например, десертное кушанье в форме рыбы из клейкого риса "нянь", что также по созвучию означает "из года в год иметь достаток".

Что касается алкоголя, то цены на крепкие напитки в Пекине в последние дни заметно подскочили. К примеру, пол-литровая бутылка водки "Фэйтянь" (по классу сопоставимой со знаменитым "Маотаем") обойдется сейчас почти в $300, тогда как неделю назад ее можно было купить вдвое дешевле.

Народные гуляния

Суть праздника не только в застолье, но и в веселых забавах и обрядах, таких, как "танец дракона", ловко скользящего всем своим многометровым матерчатым телом среди толпы, или "танец львов", норовящих ухватить убегающий шар- солнце. А грохот петард и всполохи фейерверков? Правда, в Пекине из-за смога их запретили в пределах городской черты, но это вряд ли сможет существенно нарушить традиции. Есть и другие занятия, например, вешать на двери новогодние картинки и надписи с добрыми пожеланиями.

Те, кого гулянья в холодную и ветреную погоду не вдохновляют, проведут новогоднюю ночь у телевизора. Праздничная программа Центрального китайского телевидения готовится задолго, ее участников тщательно подбирают. Несомненно, среди них будут артисты национальной оперы, мастера юмористического диалога "сяншэн", исполнители богатого китайского фольклора, а также и современные певцы, танцоры и музыканты.

Китайцев ждет целая неделя походов по ярмаркам, торговым центрам и туристическим достопримечательностям. Миллионы жителей Поднебесной отправляются в эти дни в путешествия - за рубеж или по стране.