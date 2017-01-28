В КНДР три дня будут отмечать Новый год по лунному календарю

ПХЕНЬЯН, 28 января. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Жители КНДР получили возможность три дня отмечать Новый год по лунному календарю. В Пхеньяне и других городах страны утром возлагали цветы к статуям, мозаичным панно и портретам корейских вождей - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Но в целом праздник считается семейным. Традиционно родственники проводят символическое жертвоприношение душам умерших предков. Предписывается совершать в этот день "большой поклон" - ритуальное приветствие старших членов семьи младшими.

К праздничному столу домохозяйки готовят специальные блюда, к примеру, суп с клецками из отбитого риса "ттоккук", блинчики из ростков определенных растений, кусочки рисового или кукурузного теста, отваренные в кипятке. Не обходится Новый год без "куксу". Это - особый вид лапши, длинные нити которой считаются символом долголетия.

Продавщицы пхеньянских магазинов сменили строгую униформу на яркие национальные костюмы, они нарядились в широкие юбки и украшенные затейливой вышивкой блузки с длинными рукавами. Многолюдно в ресторанах и кафе.

В сельских районах и городах в праздничные дни проходят спортивные состязания по волейболу, перетягиванию каната. В Пхеньяне молодежь развлекается на открытом катке, дети вместе с родителями запускают воздушных змеев.

Народные праздники стали вновь широко отмечаться на Севере с 70-х годов прошлого века. Это случилось во многом благодаря инициативе предыдущего лидера страны Ким Чен Ира, считавшего, что "правильное наследование традиций важно для сохранения национального характера" и внушения людям "чувства гордости за принадлежность к корейской нации".

Праздник в условиях санкций

На улицах Пхеньяна вывешены плакаты, призывающие добиваться экономических успехов на основе опоры на собственные силы, мобилизуя внутренние ресурсы.

В КНДР отмечают лунный Новый год в условиях жестких санкций, введенных Советом Безопасности ООН, а также Соединенными Штатами и их союзниками в одностороннем порядке в ответ на ракетно-ядерную программу Пхеньяна.

В народной Корее резолюции Совбеза о введении санкций не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной и агрессивной политики США.

Зимние учения

Накануне праздника лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями бронетанкового полка Корейской народной армии (КНА). Как сообщает информационное агентство ЦТАК, отрабатывалась тактика переправы через реку в зимних условиях при атаке позиций противника.

Глава государства распорядился более интенсивно проводить дневные и ночные тренировки частей КНА в условиях реальной войны для повышения их боеспособности". "Народная армия должна быть готова к тому, чтобы в ходе молниеносных наступательных операций в южном направлении смести с лица земли американских империалистов и южнокорейские марионеточные силы", - приводит ЦТАК слова главы государства.