Кабмин одобрил программу внедрения новых технологий лечения детей с дефектами позвоночника

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внедрении в практическое здравоохранение новых хирургических технологий для медицинской реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением одобрен проект программы Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника", согласованный с белорусской стороной", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что результатом научных разработок, предусмотренных проектом программы, должно стать создание современных хирургических технологий и новых образцов спинальных систем для оказания специализированной медицинской помощи детям с вышеперечисленными недугами. Также планируется повышение качества оказания медицинской помощи таким детям и увеличение научного и интеллектуального потенциала Союзного государства в области спинальной хирургии.

Принятые решения направлены на создание и внедрение в практическое здравоохранение новых хирургических технологий и образцов спинальных систем для медицинской реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сокращение материальных затрат и сроков стационарного лечения за счет ранней активизации пациентов в послеоперационном периоде, снижение инвалидности и улучшение качества жизни этой категории пациентов.