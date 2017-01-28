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Кабмин одобрил программу внедрения новых технологий лечения детей с дефектами позвоночника

Общество
28 января, 7:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Также планируется повысить качество оказания медицинской помощи таким детям
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внедрении в практическое здравоохранение новых хирургических технологий для медицинской реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением одобрен проект программы Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника", согласованный с белорусской стороной", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что результатом научных разработок, предусмотренных проектом программы, должно стать создание современных хирургических технологий и новых образцов спинальных систем для оказания специализированной медицинской помощи детям с вышеперечисленными недугами. Также планируется повышение качества оказания медицинской помощи таким детям и увеличение научного и интеллектуального потенциала Союзного государства в области спинальной хирургии.

Принятые решения направлены на создание и внедрение в практическое здравоохранение новых хирургических технологий и образцов спинальных систем для медицинской реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сокращение материальных затрат и сроков стационарного лечения за счет ранней активизации пациентов в послеоперационном периоде, снижение инвалидности и улучшение качества жизни этой категории пациентов.

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