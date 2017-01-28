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Во Франции ограничили продажу газировки в целях борьбы с ожирением

Общество
28 января, 9:31 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Власти страны запретили устанавливать аппараты с неограниченным доступом к сладким напиткам или предлагать их бесплатно
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ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Власти Франции ограничили продажу сладких напитков в ресторанах и кафе в целях борьбы с ожирением. Соответствующий декрет опубликован в государственном печатном органе Journal Officiel.

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Теперь устанавливать аппараты с неограниченным доступом к сладким напиткам или предлагать их бесплатно во Франции запрещено. Как отмечают эксперты, данное нововведение коснется главным образом сети ресторанов быстрого питания, где на американский манер давно действуют правило, что при покупке еды можно брать сколько угодно газировки. Официально цель нового закона - "снижение, особенно среди молодых людей, риска развития ожирения и диабета" согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вместе с тем стоит отметить, что проблема с ожирением во Франции стоит не столь остро, как в некоторых странах Европы и тем более в США. Всего в стране от избыточного веса страдают порядка 15% населения. Впрочем, возможно, это связано с тем, что во Франции уже давно действует налог на прохладительные напитки, а также запрещено устанавливать автоматы с газировкой в школах.

Всемирная организация здравоохранения постоянно предупреждает о вреде сладких напитков, прежде всего газировки, связывая из потребление с ростом уровня ожирения и диабета. В этой связи ВОЗ рекомендует активно вводить налоги на эти напитки для того, чтобы снизить их потребление.

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