В Петербурге Дворцовый мост украшен подсветкой в честь Нового года по восточному календарю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Дворцовый мост в Санкт-Петербурге получил необычную красную подсветку в честь наступления Нового года по восточному календарю. Увидеть мост с таким освещением можно будет до 12 февраля, сообщили ТАСС в комитете по внешним связям города.

"По случаю наступления Нового года по восточному календарю в Санкт-Петербурге включена праздничная красная подсветка Дворцового моста, - рассказали в комитете. - В насыщенный красный цвет окрашиваются все перила, пролеты и нижние инженерные конструкции моста, полностью преображая таким образом привычный вид одной из достопримечательностей города. Всего в освещении используется 652 энергосберегающих светильника".

Такая акция проводится в Санкт-Петербурге уже несколько лет. Это часть ежегодного фестиваля "Китайский Новый год - веселый праздник весны", организаторами которого выступают правительство города и Генеральное консульство Китая. Его программа включает концерты, спортивные турниры, лекции, мастер-классы по изучению китайского искусства, курсы китайского языка и другие мероприятия.

Китайские туристы сейчас составляют крупнейшую группу зарубежных гостей Санкт-Петербурга. С 2015 года, когда город на Неве посетили более 52 тысяч туристов из КНР (не считая туристов, приехавших в Санкт-Петербург из Москвы), число китайских туристов, прибывающих в Санкт-Петербург по безвизовому режиму, растет каждый год на 30-60% и имеет высокий потенциал дальнейшего роста, считают в Смольном.