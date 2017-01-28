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Качество воздуха в Пекине резко ухудшилось после новогоднего салюта

Общество
28 января, 11:14 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Власти города рекомендовали детям, пожилым людям и лицам с респираторными заболеваниями воздержаться от длительного пребывания на улице
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ПЕКИН, 28 января. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Повсеместные фейерверки и салюты в Пекине в честь наступления Нового года по лунному календарю привели к сильнейшему загрязнению воздуха в городской черте. По данным Центра экологического мониторинга, в некоторых районах столицы содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 составило порядка 700 микрограмм на кубический метр и в десятки раз превысило рекомендованную норму.

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В связи с тем, что подобная ситуация повторяется в Пекине ежегодно, муниципальные власти ограничили ночные гуляния жителей столицы, запретив проведение салютов и продажу пиротехнических изделий розничными сетями. Однако эти меры, очевидно, не привели к качественному улучшению экологической ситуации.

В связи с высоким уровнем загрязнения воздуха власти Пекина рекомендовали детям, пожилым людям и лицам с респираторными заболеваниями воздержаться от длительного пребывания на улице.

Содержащиеся в смоге частицы способны через легкие проникать в организм и накапливаться в нем. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.

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