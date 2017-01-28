Качество воздуха в Пекине резко ухудшилось после новогоднего салюта

Эксперт: выводы о возможных махинациях в товарищеских играх похожи на правдуСпорт 28 января, 11:58
Sun: владельцы стадиона "Челси" предложили Абрамовичу арендовать арену на 10 вековСпорт 28 января, 11:35
Экклстоун был удивлен решением новых владельцев "Формулы-1" отправить его в отставкуСпорт 28 января, 11:29
Путин поблагодарил Назарбаева за организацию встречи в АстанеПолитика 28 января, 11:21
"Амкар" не видит смысла разбираться в возможных судейских махинациях в матче командыСпорт 28 января, 11:12
СМИ: подставные судьи влияли на исход товарищеских игр "Амкара" и "Уфы"Спорт 28 января, 10:52
Третьяк: вхождение россиян в сотню лучших игроков НХЛ - признание отечественного хоккеяСпорт 28 января, 10:28
Федоров вошел в команду Лемье на игру знаменитостей на Матче звезд НХЛСпорт 28 января, 10:27
На одном коньке: известные хоккеисты, пропускавшие Матч всех звезд НХЛ из-за травмСпорт 28 января, 9:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 28 января. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Повсеместные фейерверки и салюты в Пекине в честь наступления Нового года по лунному календарю привели к сильнейшему загрязнению воздуха в городской черте. По данным Центра экологического мониторинга, в некоторых районах столицы содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 составило порядка 700 микрограмм на кубический метр и в десятки раз превысило рекомендованную норму.
В связи с тем, что подобная ситуация повторяется в Пекине ежегодно, муниципальные власти ограничили ночные гуляния жителей столицы, запретив проведение салютов и продажу пиротехнических изделий розничными сетями. Однако эти меры, очевидно, не привели к качественному улучшению экологической ситуации.
В связи с высоким уровнем загрязнения воздуха власти Пекина рекомендовали детям, пожилым людям и лицам с респираторными заболеваниями воздержаться от длительного пребывания на улице.
Содержащиеся в смоге частицы способны через легкие проникать в организм и накапливаться в нем. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.