Качество воздуха в Пекине резко ухудшилось после новогоднего салюта

ПЕКИН, 28 января. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Повсеместные фейерверки и салюты в Пекине в честь наступления Нового года по лунному календарю привели к сильнейшему загрязнению воздуха в городской черте. По данным Центра экологического мониторинга, в некоторых районах столицы содержание опасных для здоровья твердых частиц PM 2.5 составило порядка 700 микрограмм на кубический метр и в десятки раз превысило рекомендованную норму.

В связи с тем, что подобная ситуация повторяется в Пекине ежегодно, муниципальные власти ограничили ночные гуляния жителей столицы, запретив проведение салютов и продажу пиротехнических изделий розничными сетями. Однако эти меры, очевидно, не привели к качественному улучшению экологической ситуации.

В связи с высоким уровнем загрязнения воздуха власти Пекина рекомендовали детям, пожилым людям и лицам с респираторными заболеваниями воздержаться от длительного пребывания на улице.

Содержащиеся в смоге частицы способны через легкие проникать в организм и накапливаться в нем. При больших дозах это может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.