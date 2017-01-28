Хадж для крымских мусульман стал доступнее после вхождения полуострова в РФ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Хадж стал доступнее для мусульман Крыма после вхождения полуострова в состав России. За три года паломничество совершили 730 крымчан. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.
"Хадж стал, безусловно, доступнее (после вхождения Крыма в состав РФ - прим. ТАСС). Если раньше (при Украине) он был доступен, скажем, одному-двум десяткам людей, то первые группы паломников уже в российском Крыму были массовые. Первая группа в 2014 году - это было порядка 150 человек, потом 220, а в 2016 году - это было уже 360 человек", - сказал он, полагая, что в 2017 году число крымчан, которые отправятся в хадж, снова возрастет.
Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов предложил организовать на хадж прямые рейсы из Симферополя в Саудовскую Аравию для российских паломников. Смирнов, комментируя это предложение, высказал уверенность, что открытие такого рейса, несмотря на санкции в отношении Крыма, вполне возможно.
"Я думаю, что это возможно. Если такая инициатива будет и дальше оговариваться, есть надежда, что руководство Саудовской Аравии пойдет навстречу, в принципе это возможно", - сказал глава Госкомитета.
В 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20% - до 20,5 тыс. человек. Основные перевозки буду выполняться из аэропортов Махачкалы, Магаса, Казани, Грозного, Екатеринбурга и Москвы. Готовность запустить чартерные рейсы на хадж подтвердили несколько авиакомпаний, которые располагают разнотипным парком воздушных судов с разной пассажировместимостью, что позволяет полностью обеспечить и удовлетворить имеющийся спрос на полеты в Саудовскую Аравию. Дата открытия перевозок российских паломников в Джидду и Медину будет определена в феврале после поездки Хадж-миссии России в Саудовскую Аравию, в 2017 году хадж проводится 1-4 сентября.