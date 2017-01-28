Кадыров рассказал о помощи пострадавшей при пожаре семье из Грозного

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Семья Хамидовых, потерявшая ребенка при пожаре в Грозном, получит новый дом. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Ассаламу алайкум! Большое горе постигло семью Хамидовых из поселка Калинина Ленинского района Грозного. Во время пожара погиб пятилетний Амир. В охваченном огнем доме, кроме малыша, находились бабушка Амира, отец семейства Магомед и его дочь. Супруга Магомеда - Самира Хамидова - была на работе. Пытаясь спасти спящего сына, Магомед бросился в охваченный огнем дом, но получил сильные ожоги, потерял сознание и не смог добраться до комнаты, в которой находился ребенок. За 7-8 минут дом полностью охватил огонь. Подоспевший пожарный расчет смог проникнуть в комнату и вытащить из огня Амира, но, к сожалению, спасти ему жизнь не удалось. Магомед находится в больнице с тяжелыми ожогами, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По решению моей дорогой МАМЫ, Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны, семье Хамидовых будет оказана всесторонняя помощь и построен новый меблированный дом со всеми удобствами. Рабочие приступили к разборке и очистке места для нового строительства. #Кадыров #Россия #Чечня #РОФ Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Янв 28 2017 в 12:36 PST

"По решению моей дорогой мамы, президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны, семье Хамидовых будет оказана всесторонняя помощь и построен новый меблированный дом со всеми удобствами. Рабочие приступили к разборке и очистке места для нового строительства", - написал Кадыров.

Во время пожара в поселке Калинина Ленинского района Грозного погиб пятилетний Амир Хамидов. Пытавшийся спасти ребенка отец Магомед Хамидов находится в больнице с тяжелыми ожогами, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.