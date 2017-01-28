В Казанском технопарке запустят программы по обучению для инвалидов

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КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. IT-парк в Татарстане планирует организовать обучение информационным технологиям для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТАСС сообщил руководитель технопарка Антон Грачев.
Сильные духом: люди, преодолевшие свои ограниченные возможности
"Мы хотим проявить свою социальную ответственность и, скорее всего, в ближайшее время запустим программы по обучению для инвалидов. Сегодняшние технологии позволяют обучать даже слабовидящих людей. Огромное количество людей с инвалидностью в Татарстане и в России - мы хотим не дать рыбу, а дать удочку", - сказал Грачев.
По словам руководителя технопарка, проект должен быть бесплатным, примерные расходы на обучение группы из 10 человек - около 250 тысяч рублей. Заработная плата педагогов - около половины суммы - это те расходы, которые на старте программы будет покрывать IT-парк, отметил Грачев.
Перевести программу полностью в режим онлайн, по словам Грачева, проблематично, некоторые занятия будут проводиться в самом технопарке. Один курс обучения составит около четырех месяцев. По их окончании учащиеся получат аттестаты, а главное - навыки и возможность трудоустроиться по новой специальности, отметил руководитель технопарка. Курсы будут проходить специально под заказ резидентов технопарка, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.
Резидентами IT-парка являются около 140 компаний. Технопарк имеет собственный дата-центр, инфраструктура парка также включает бизнес-инкубатор для развития стартап- проектов, IT-академию, Центр IT-разработок, Центр интеллектуальной собственности, коворкинг, конференц-зал на 250 мест, собственную гостиницу в Казани и IT-дом для сотрудников компаний-резидентов IT-парка в Набережных Челнах.