Правительство утвердило распределение более 2,5 млрд субсидий на образование

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд распоряжений по распределению субсидий в рамках целевой программы развития образования. Документы опубликованы на сайте правительства.
"Подписанными распоряжениями распределены субсидии в общем объеме 2520,6 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета субъектам Федерации на финансирование ряда мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства от 23 мая 2015 года №497). Эта ФЦП - составная часть государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы", - говорится в справке к распоряжениям.
Субсидии предоставляются субъектам РФ по итогам конкурсных отборов. В частности, деньги будут направлены на подготовку кадров по востребованным специальностям среднего профессионального образования и модернизацию обучения в соответствии с новым образовательным стандартом. Так, 925 млн рублей направлены на разработку и создание детских технопарков. 540 млн рублей выделены на развитие региональных систем оценки качества общего образования в 54 субъектах РФ.