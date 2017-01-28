ЮНЕСКО может исключить "Херсонес" из списка Всемирного наследия в случае передачи РПЦ

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. ЮНЕСКО может исключить "Херсонес Таврический" из своих списков Всемирного наследия, если 24 объекта музея-заповедника будут переданы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил Российский комитет международного совета музеев (ИКОМ).

"Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает функционирование музея на территории объекта в качестве гаранта выполнения тех обязательств, которые государство несет при выполнении Конвенции 1972 года. Принятие решения о передаче имущества музея-заповедника "Херсонес Таврический" Русской православной церкви повлечет нарушение целостности одного из компонентов объекта, а следовательно, приведет к возможности включения объекта в список "Объектов, находящихся под угрозой" или даже к его исключению из списка Всемирного наследия. Учитывая международную обстановку, такое развитие событий станет серьезнейшим ударом по авторитету Российской Федерации на международной арене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ИКОМ обеспокоен сложившейся ситуацией, так как сосуществование светского и церковного учреждений в Херсонесе сложилось исторически, и Херсонесское городище никогда не было исключительно церковным объектом.

"Этот сложный, многосоставной объект культуры и истории по степени сохранности не имеет аналогов на территории СНГ, поэтому он обладает огромной ценностью и непреходящим значением для всего мира, к нему приковано внимание миллионов людей из самых разных стран, с различным вероисповеданием.

На сегодняшний день музей-заповедник "Херсонес Таврический" является самым посещаемым учреждением культуры Крыма, и возможные сложности в его деятельности вызовут негативную реакцию как у местных жителей, так и у сотен тысяч туристов, которые ежегодно приезжают, чтобы посетить это место", - добавили в ИКОМ.

Как сообщалось ранее, Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу церкви 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический". Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что Минкультуры обсуждает вопрос передачи зданий с РПЦ, при этом он уточнил, что государство в случае передачи должно предоставить музею адекватную замену помещениям, но этот вопрос еще не поднимался.

Против передачи памятника высказался спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, передавать РПЦ объекты музея- заповедника "Херсонес Таврический" нецелесообразно, поскольку это может "разжечь пламя спекуляций" вокруг сохранения крымского наследия. Также категорически против передачи объектов музея-заповедника РПЦ выступил Союз музеев России.