В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Жители Петербурга в субботу вышли на акцию против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ). По данным полиции, днем на Марсовом поле собралось около 2 тыс. горожан.

"В акциях на Марсовом приняло участие около двух тысяч человек с учетом ротации участников. Мероприятие проходит без инцидентов", - сказал представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Власти Петербурга отказались согласовать проведение митинга из-за другой заявки на митинг, поэтому мероприятие прошло в виде встречи с депутатами Законодательного собрания города. Из-за такого формата акции ее участники отказались от плакатов и партийных флагов. Используется ранее не встречавшаяся в Петербурге символика - синие ленты.

"Сегодня мы начинаем акцию гражданского сопротивления и создаем штаб по защите Исаакиевского собора", - сказал собравшимся один из организаторов акции, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Он добавил, что противники передачи собора обратились не только в суд, но и к прокурору города с просьбой отменить распоряжение Комитета имущественных отношений Смольного от 30 декабря 2016 года.

Одновременно на Марсовом поле проходила согласованная с городскими властями акция сторонников передачи собора. Ее организаторы - НОД (Нацинально-освободительное движение России) заявили об участии до 700 человек, но к мероприятию присоединились всего несколько десятков.

Реакция общественности

Правительство Санкт-Петербурга в январе объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают это решение городских властей. Накануне суд отказал им в принятии иска в производство.

Против передачи Исаакия 13 января в Петербурге прошел народный сход, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора подписали более 200 тысяч человек.

Музеем собор стал в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, сейчас они проводятся ежедневно. Исаакиевский собор находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. По данным музея, в прошлом году проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали примерно 3,9 млн туристов.