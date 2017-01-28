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Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей

Общество
28 января, 19:43 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
Также в рамках соревнования команды поиграли в "тракторный футбол", специальные большие мячи предстояло прогнать через финишную арку
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Первое тракторное ралли "Париж-Мосар" посетили более 5 тысяч человек
Первое тракторное ралли "Париж-Мосар" посетили более 5 тысяч человек
Первое тракторное ралли "Париж-Мосар" посетили более 5 тысяч человек
© Виктор Драчев/ТАСС
Трактор BELARUS 3522 преодолевает препятствие из бревен
Трактор BELARUS 3522 преодолевает препятствие из бревен
Трактор BELARUS 3522 преодолевает препятствие из бревен
© Виктор Драчев/ТАСС
Сложные погодные условия не стали помехой для мощных машин
Сложные погодные условия не стали помехой для мощных машин
Сложные погодные условия не стали помехой для мощных машин
© Виктор Драчев/ТАСС
В соревнованиях участвовали шесть экипажей на BELARUS-3522
В соревнованиях участвовали шесть экипажей на BELARUS-3522
В соревнованиях участвовали шесть экипажей на BELARUS-3522
© Виктор Драчев/ТАСС
Маршрут гонки проходил по перепаханному полю, водному участку и лесным тропам
Маршрут гонки проходил по перепаханному полю, водному участку и лесным тропам
Маршрут гонки проходил по перепаханному полю, водному участку и лесным тропам
© Виктор Драчев/ТАСС
© Виктор Драчев/ТАСС
© Виктор Драчев/ТАСС
© Виктор Драчев/ТАСС
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Первое тракторное ралли "Париж-Мосар" посетили более 5 тысяч человек
© Виктор Драчев/ТАСС
Трактор BELARUS 3522 преодолевает препятствие из бревен
© Виктор Драчев/ТАСС
Сложные погодные условия не стали помехой для мощных машин
© Виктор Драчев/ТАСС
В соревнованиях участвовали шесть экипажей на BELARUS-3522
© Виктор Драчев/ТАСС
Маршрут гонки проходил по перепаханному полю, водному участку и лесным тропам
© Виктор Драчев/ТАСС
© Виктор Драчев/ТАСС
© Виктор Драчев/ТАСС
© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 28 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Первое ралли среди тракторов по маршруту Париж-Мосар прошло в субботу в Витебской области Белоруссии. Наблюдали за необычными гонками более 5 тысяч зрителей - как местные жители, так и зарубежные гости.

Париж - это не столица Франции, а белорусская деревенька. "Место старта выбрано не случайно. Десятки лет проводилось легендарное ралли "Париж-Дакар". Своей гонкой Минский тракторный завод (МТЗ) демонстрирует солидарность с командой "МАЗ-СПОРТавто", которая только что вернулась с очередного соревнования", - рассказали на МТЗ, который организовал пробег-испытание по местному бездорожью.

В скорости и мастерстве вождения соревновались сразу шесть экипажей на BELARUS-3522 (это самая мощная серийная модель МТЗ с двигателем Caterpillar C9 мощностью 364 л.с). Так, три экипажа представляли команду МТЗ. Они состязались с "пилотами" на тракторах предприятий Витебской области. Маршрут проходил по перепаханному полю, водному участку и лесным тропам. Одним из соревновательных элементов стал "тракторный футбол". Специально для игры надули большие мячи, которые предстояло прогнать через финишную арку.

На месте финиша, у знаменитого Костела Святой Анны в белорусской деревне Мосар установлен большой экран, на котором велась прямая трансляция с квадрокоптеров.

Здесь же прошло тракторное шоу, желающие смогли покататься в кабине новенького BELARUS-1523. Пробег-испытание "Париж-Мосар" приурочен ко Дню белорусской науки, который отмечают 29 января.

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