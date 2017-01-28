Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей

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МИНСК, 28 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Первое ралли среди тракторов по маршруту Париж-Мосар прошло в субботу в Витебской области Белоруссии. Наблюдали за необычными гонками более 5 тысяч зрителей - как местные жители, так и зарубежные гости.
Париж - это не столица Франции, а белорусская деревенька. "Место старта выбрано не случайно. Десятки лет проводилось легендарное ралли "Париж-Дакар". Своей гонкой Минский тракторный завод (МТЗ) демонстрирует солидарность с командой "МАЗ-СПОРТавто", которая только что вернулась с очередного соревнования", - рассказали на МТЗ, который организовал пробег-испытание по местному бездорожью.
В скорости и мастерстве вождения соревновались сразу шесть экипажей на BELARUS-3522 (это самая мощная серийная модель МТЗ с двигателем Caterpillar C9 мощностью 364 л.с). Так, три экипажа представляли команду МТЗ. Они состязались с "пилотами" на тракторах предприятий Витебской области. Маршрут проходил по перепаханному полю, водному участку и лесным тропам. Одним из соревновательных элементов стал "тракторный футбол". Специально для игры надули большие мячи, которые предстояло прогнать через финишную арку.
На месте финиша, у знаменитого Костела Святой Анны в белорусской деревне Мосар установлен большой экран, на котором велась прямая трансляция с квадрокоптеров.
Здесь же прошло тракторное шоу, желающие смогли покататься в кабине новенького BELARUS-1523. Пробег-испытание "Париж-Мосар" приурочен ко Дню белорусской науки, который отмечают 29 января.