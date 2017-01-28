Кадыров вручил республиканские награды охотоведам Чечни

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу вручил республиканские награды охотоведам за их вклад в восстановление живой природы республики, а также передал 20 внедорожников республиканскому управлению охотничьего хозяйства.
"Я передал районным охотоведам 20 внедорожников "Нива", закупленных РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Вручил особо отличившимся сотрудникам высокие республиканские награды", - написал Кадыров на своей странице в сети Instagram. По его словам, за прошлый год охотоведами было выявлено более ста нарушений закона и уничтожено около 1500 вредных хищников.
Кадыров вручил главе управления Хамзату Эдельгериеву награду "Заслуженный лесовод Чеченской республики". "Я выразил собравшимся благодарность за огромный труд, направленный на защиту животного мира и рыбных ресурсов. Также высоко оценил работу директора управления Хамзата Эдельгериева, который за короткий период сумел вывести деятельность ведомства на более качественный уровень", - отметил Кадыров.
Дорогие друзья! Военные действия нанесли колоссальный ущерб живой природе Чечни. Около тридцати процентов диких животных и зверей оказалось на грани исчезновения. Огромными усилиями нам удалось увеличить их численность и улучшить условия их обитания. Мы завезли тысячи оленей, верблюдов и других животных, открыли природные заповедники. Сегодня в горах и лесах Чечни ежедневно можно видеть медведей, косуль, оленей, тура... В субботу я встретился с сотрудниками Управления охотничьего хозяйства ЧР. Мы обсудили итоги прошедшего года. Охотоведами выявлено более ста нарушений закона, уничтожено около полторы тысячи вредных хищников. Я выразил собравшимся благодарность за огромный труд, направленный на защиту животного мира и рыбных ресурсов. Также высоко оценил работу директора Управления Хамзата Эдельгериева, который за короткий период сумел вывести деятельность ведомства на более качественный уровень. Перед управлением стоят высокие задачи, связанные с необходимостью решения задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным при объявлении Года экологии. Я передал районным охотоведам 20 внедорожников «Нива», закупленных РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Вручил особо отличившимся сотрудникам высокие республиканские награды. Хамзат Эдельгериев удостоился звания «Заслуженный лесовод ЧР». #Кадыров #Россия #Чечня #Природа