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Принцы Уильям и Гарри установят в Лондоне памятник принцессе Диане

Общество
29 января, 2:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Статуя будет возведена в садах Кенсингтонского дворца
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Герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри

Герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри установят в Лондоне памятник своей матери, принцессе Диане. Сооружение монумента приурочено к двадцатой годовщине ее смерти, сообщил 28 января Кенсингтонский дворец.

"Двадцать лет прошло со дня смерти нашей матери, сейчас самое время, чтобы сооружением статуи признать ее положительное влияние на Соединенное Королевство и весь мир. Мы надеемся, что мемориал поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследии", - говорится в совместном заявлении детей Дианы.

"Статуя принцессы Уэльской Дианы будет возведена в садах Кенсингтонского дворца (в западной части Лондона - прим. ТАСС) по просьбе ее сыновей", - подчеркивается в заявлении. Отмечается, что Уильям и Гарри уже учредили специальную комиссию по сбору средств. Имя скульптора будет объявлено позднее.

Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году, в 20 лет она вышла замуж за наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. Брак оказался неудачным, в 1996 году пара официально развелась. Диану лишили права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской, поскольку она была матерью наследников престола второй и третьей очереди.

В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в результате автокатастрофы. Про нее написано множество книг, о ее жизни сняты десятки фильмов. Многие СМИ называли Диану "самой известной женщиной XX столетия" и "самой фотографируемой женщиной мира". В 2002 году, согласно результатам опроса телерадиовещательной компании "Би-би-си", Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II и других британских монархов.

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Диана (британская принцесса)
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Великобритания
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