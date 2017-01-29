Глава Минобрнауки анонсировала новый раздел в ГИА

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что с 2017 года в Государственнорй итоговой аттестации (ГИА), который сдают в 9 классе, будет введен новый раздел - устная речь. Об этом она заявила в интервью Итоговой программе телеканала НТВ.

"В этом году в 9 классе мы вводим раздел - устная речь. Пока это пилотный проект. Через год это будет вся страна. Сейчас выбрано несколько пилотных регионов, и далее мы будем это вводить везде", - сказала Васильева.

Она считает, что целью проекта является обучение "умению говорить, выражать свои мысли и красиво разговаривать на родном языке".

Кроме того, глава Минобрнуки заявила о намерении завершить работу по наполнению образовательных стандартов содержанием к концу 2017 года.

"Мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов, разработать программы. То есть, мы говорим о едином образовательном пространстве для страны", - пояснила Васильева.