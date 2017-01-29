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Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"

Общество
29 января, 18:07 UTC+3
29 января в Крутой Горке состоялись открытые чемпионат и первенство Омской области по снежным дисциплинам
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В воскресенье в Омской области состоялось открытие соревнований собачьих упряжек "Гиперборея-2017".  В Крутой горке прошли открытые чемпионат и первенство Омской области по снежным дисциплинам, а также этап Кубка России по ездовому спорту и спринт-гонка. О том, как проходили заезды - в галерее ТАСС.

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