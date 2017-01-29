Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"

Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open

Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open 28 января, 13:01

Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей

Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей 28 января, 19:43

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open 29 января, 15:16

В воскресенье в Омской области состоялось открытие соревнований собачьих упряжек "Гиперборея-2017". В Крутой горке прошли открытые чемпионат и первенство Омской области по снежным дисциплинам, а также этап Кубка России по ездовому спорту и спринт-гонка. О том, как проходили заезды - в галерее ТАСС.