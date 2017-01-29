ОАЭ будут выдавать визы россиянам по прибытии в страну

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Рашид Аль Мактум одобрил сегодня постановление Совета министров о предоставлении гражданам России виз на всех пограничных пунктах при въезде в страну. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.
По его данным, текст постановления гласит, что граждане РФ смогут получить въездную визу сроком на 30 дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней. Отмечается, что такое решение было принято в интересах укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами. Согласно сведениям агентства, ОАЭ являются наиболее важным деловым партнером России из всех членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который также входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.
ОАЭ - одно из наиболее популярных туристических направлений на Ближнем Востоке, в том числе среди россиян. По данным, опубликованным в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в период с января по сентябрь 2016 года эту страну посетили 322 тысячи граждан РФ.