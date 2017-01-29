Владыка Даниил: на Севере не понимают сомнения петербуржцев в вопросе Исаакия

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сомнения в целесообразности передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) напрасны. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

"У нас на Севере не понимают такой неправильности петербуржцев: как это за вход в храм брать деньги? Это преступление, это нарушение всего. Как можно отделить, что кто-то заходит помолиться, а кто-то смотрит на икону как на произведение искусства?" - заявил владыка Даниил.

Он напомнил о примере другого объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО - Соловецкого монастыря, который в 2007 году был передан в пользование Церкви. "Храм выполняет свою функцию: он ведь строился не для того, чтобы там был музей, а для того, чтобы там была молитва", - отметил священнослужитель.

По его словам, сейчас Соловки принимают очень большое количество посетителей. "Соловки - это такая красота, которая сейчас, к сожалению, не может вместить всех желающих. Раньше столько людей не приезжало, потому что люди ведь хотят не стены видеть, они хотят видеть еще и тех людей, которые хранят приемство монашеского жития. И им хочется не просто на них смотреть как на произведение искусства где-то в музее, а еще и потрогать этого человека, поговорить с ним", - подчеркнул владыка Даниил.

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году закону "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов.