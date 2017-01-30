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Штаб-квартире ТАСС исполняется 40 лет

Общество
30 января, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Проект "здания с глобусом" разработал архитектор Виктор Егерев
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Штаб-квартире агентства ТАСС - "дому с глобусом" на пересечении Тверского бульвара и Большой Никитской улицы в столице - исполняется 40 лет.

Вместо нынешнего девятиэтажного здания планировалось выстроить высотку в 26 этажей, с подземными гаражами и огромным световым табло с бегущей строкой новостной ленты, которую можно было бы видеть с окрестных площадей. Однако эта задумка так и не была реализована.

В 1976 году рядом со "старым" зданием было построено новое здание ТАСС, проект которого, как и проект высотки, разработал архитектор Виктор Егерев. 30 января 1977 года здание официально стало штаб-квартирой агентства. ТАССовцы принимали самое непосредственное участие в создании своего нового дома - субботники на стройплощадке были обычным делом всех творческих и технических подразделений агентства.

В облике штаб-квартиры архитекторы смогли отразить самые яркие эпизоды истории России и ТАСС: окна-экраны символизируют "Окна сатиры РОСТА" и "Окна ТАСС" - витринные плакаты 20-х и 40-х годов ХХ века, над созданием которых работали выдающиеся художники и литераторы страны. И, конечно, доминирующей чертой здания стала его скульптурная эмблема: аббревиатура ТАСС и земной шар, символизирующий присутствие агентства по всему миру.

С инженерной точки зрения здание было совершенным по тем временам, а в отделке использовались благородные материалы. Так, в облицовке фасада, стен вестибюля первого этажа и лестничных пролетов использовался песчаник. Ступени и пол входной группы сделаны из черного лабрадорита, а между этажами использованы как минимум три вида мрамора. Стены фойе каждого этажа были сделаны из модных тогда пластиковых панелей под дерево. Глобус и аббревиатуру ТАСС над центральным входом создали из сплава меди и бронзы.

Новое здание агентства сразу же привлекло к себе внимание и любителей архитектуры, и горожан, став одной из главных достопримечательностей столицы. При тотальной типовой застройке 1970-х новый дом не был таким, и его называли архитектурной доминантой площади Никитские ворота. Среди иностранцев, интересующихся конструктивистской архитектурой, это здание также пользуется популярностью как новаторское для своего времени.

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