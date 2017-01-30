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"Известия": в РФ разработали основу лекарства для лечения наркозависимости

Общество
30 января, 2:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Разработанная учеными молекула блокирует получение удовольствия от наркотиков
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские ученые создали молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотиков, к 2023 году она может стать основой первого отечественного лекарства от наркозависимости, пишет газета "Известия". Разработчики утверждают, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью - от героина, морфина, дезоморфина; лечение займет 1-2 года.

"Существующие препараты излечивают всего 10-30% наркоманов и имеют много побочных эффектов, - сказала руководитель команды разработчиков, заведующая лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марина Мягкова. - Наше лекарство - для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь. Если он не будет испытывать удовольствия, то он откажется от наркотиков".

По данным издания, доклинические испытания на животных начнутся в этом году, если они пройдут успешно, то могут перейти к клиническим испытаниям на людях.

Отмечается, что лекарство можно использовать и для профилактики наркозависимости, но, по словам ученых, этот вопрос можно обсуждать только после клинических испытаний, когда будут ясны побочные эффекты будущего лекарства. "В первую очередь наши разработки предназначены для больных людей. О профилактике можно будет говорить позднее. Неизвестно, какая позиция здесь будет у Минздрава", - отметила Мягкова.

В России, по данным Минздрава РФ, около 600 тыс. зарегистрированных наркоманов, в ФСКН заявляли о 4-7 млн, оценивая количество неучтенных потребителей наркотиков, пишет газета.

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